МИД Украины передал СНБО список сторонников Лукашенко для введения санкций

Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он уже был передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в эфире украинского ТВ заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает Интерфакс.

"Надеемся, в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента ", - сказал Енин.

Он уточнил, что санкции планируется вводить против тех граждан Беларуси, которые "принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".