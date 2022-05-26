Последнее обновление: 26.05.2022 16:33

Украина арестовала 188 вагонов с белорусскими удобрениями на $20 млн

Власти Украины арестовали 188 вагонов с минеральными удобрениями, принадлежащих белорусской компании, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

"В Николаевской области работники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тыс. тонн товара принадлежат белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляет около $20 млн. Следователи арестовали все имущество в рамках уголовного производства в отношении служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль".

На момент обнаружения товара 65 тыс. тонн удобрений уже были погружены на украинские суда для переправки за границу.

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