Украина ввела санкции против 23 компаний и банков Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский указом одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Беларуси.

«Я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, которых государство-агрессор использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны», - заявил Зеленский.

В санкционный список включены 23 белорусские компании и банки: Белгазпромбанк, лизинговые «Промагролизинг», «АСБ Лизинг» и «Риетума Лизинг», а также Белорусская железная дорога, Белинтертранс, ЕвроТрансВагон, Беларуськалий, Кроноспан, Беллесэкспорт, Лакокраска, Гомельский химический завод, СГ-Транс, «Содружество Транс-Агро», «Грузовая служба-Запад», «ЗапТрансЛогистик», «Транзит-Авто 2003», «АлдиГрад», «Изотермическая Логистика», «ПЛМ-Инновации», «Реал-Агент», «Сырьевые Ресурсы-Бел», «Омск Карбон Могилёв».