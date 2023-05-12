Украина ввела санкции против 32 предприятий Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую пятницу подписал указы о введении в действие сразу санкционных пакетов против Беларуси России.

Одним из пакетов санкции введены против 32 физических лиц и 293 российских и белорусских компаний, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу, сроком на 10 лет.

В списке значатся 15 белорусских предприятий: "Вистан", Оршанский станкостроительный завод "Красный борец", Гомельский завод станков и узлов, "СтанкоГомель" и другие.

Еще одним пакетом санкции введены против 176 физических лиц и 200 предприятий Беларуси и России.

Под ограничения попали 17 белорусских предприятий, в частности конструкторское бюро "Дисплей", ООО "ИК Локомотив-сервис", Гомельский завод литья и нормалей, Могилевский вагоностроительный завод, ОАО "Гомсельмаш".

Как сообщалось, Зеленский также ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с предприятием Рината Ахметова "Запорожсталь", и объявил о запуске процедуры конфискации якобы российской доли в компании.