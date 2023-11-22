Последнее обновление: 22.11.2023 18:42

Украина вводит санкции против оборонного комплекса Беларуси на 50 лет

Верховная Рада сегодня поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, "за" проголосовали 304 депутата, передает УНН.

В постановлении говорится о прекращении действия совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и Беларуси.

Также предусматривается остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в их пользу по операциям, касающимся военного назначения и двойного использования.

Кроме того, предусматривается запрет на проведение операций с товарами и услугами, на которые распространяется закон "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования".

Запрещается передача резидентам и резидентами РФ и Беларуси технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, а также осуществление резидентами данных стран действий, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продления срока действия защитных документов.

Вводится запрет на регистрацию и аккредитацию организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты России и Беларуси.

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