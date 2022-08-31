Последнее обновление: 31.08.2022 17:35

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 1326 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 18 человек за уголовное преследование со стороны властей по 342 статье УК РБ.

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 1326 человек.

Правозащитники требуют от властей освободить Сергея Борща, Сергея Дебольского, Юрия Дженжеры, Сергея Ганичева, Евгения Грицка, Анастасию Гунько, Артема Забеленкова, Наталью Корнееву, Сергея Ксендикова, Дмитрия Левковича, Елену Латушко, Елену Малькевич, Игоря Пастухова, Светлану Сакович, Сергея Франчука, Леонида Чирикова, Никиту Саидова, Виталия Фесика, а также всех остальных политзаключенных.

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