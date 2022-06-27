Осужденная на 6 лет колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси" россиянка Софья Сапега попросила Лукашенко о помиловании.

22 июня она передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад, рассказал адвокат семьи осужденной Антон Гашинский.

В обращении 24-летняя заключенная просит президента Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.

"Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…", - говорится в ходатайстве.

В нем россиянка также просит Лукашенко проявить снисхождение и поверить в ее исправление, дать ей шанс "на то, чтобы быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой".

6 мая суд в Беларуси приговорил Сапегу к 6 годам колонии за возбуждение социальной вражды и незаконный сбор сведений о частной жизни чиновников.

Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда сотням людей, которые, по мнению суда, пострадали от ее работы в телеграм-канале "Черная книга Беларуси". Там публиковались личные данные белорусских силовиков, чиновников, судей и журналистов государственных СМИ. Сейчас канал заблокирован.

В приговоре - более 70 имен потерпевших. Каждому Софья должна выплатить от 1 до 5 тысяч белорусских рублей. На момент вынесения приговора это было около 70 тысяч долларов (сейчас около 52 тысяч).

Самые большие суммы суд присудил трем истцам - замначальнику витебского отдела полиции Дмитрию Зятеву, председателю суда Мозырского района Анатолию Стрельченко и некой Ирине Кащук (вероятно, судья допустил опечатку и речь идет о майоре милиции Лельчицкого РОВД Инне Кащук), сообщает BBC.

По словам адвоката семьи Сапеги, таких масштабных приговоров - по количеству потерпевших и размеру присужденного штрафа - до ее дела в Беларуси не было.

Обжаловать приговор Сапега не стала, 17 мая он вступил в силу. В прошении о помиловании она сообщает, что признала вину и выполнила все условия досудебного соглашения со следствием: "давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания" и "оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами".

Сапега пишет Лукашенко, что на совершение преступлений ее сподвигли "молодость и глупость", а также неустойчивое психическое и физическое состояния. Она объясняет, что "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей", а находясь за решеткой "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них.

В подтверждение своих слов Сапега напоминает, что еще в августе 2021 года записала для телеканала "Беларусь 1" видеообращение к белорусам о "недопустимости совершения противоправных действий". Девушка отмечает, что хотела их прекратить еще до задержания, находясь в Литве, "так как не была с ними согласна уже на тот момент". Потерпевшим она уже принесла извинения.