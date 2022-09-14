Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 10 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 10 граждан Беларуси за уголовное преследование со стороны властей за «групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок".

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить политзаключенных Екатерину Евдокимову, Полину Половинко, Владислава Мальцева, Дарью Король, Романа Багрия, Инну Панову, Юрия Короткевича, Олега Кириченко, Артема Крылова, Дмитрия Таратынова и прекратить их уголовное преследование.

Правозащитники также требуют немедленно освободить всех политических заключенных и граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 1337 человек.

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