Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 10 человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 10 человек за уголовное преследование со стороны властей за разжигание иной социальной вражды или розни (ст. 130 УК РБ).

Белорусские правозащитники расценивают лишение свободы Ильи Веремеева, Марии Санкевич, Валентина Музыкина, Станислава Пугачева, Анатолия Михайлова, Павла Мякиша, Сергея Шеметько, Яны Пинчук, Сергея Пасюка, Ильи Трубина политически мотивированным и требуют немедленного освобождения перечисленных, как и всех остальных политзаключенных.

На данный момент число политзаключенных в Беларуси составляет 1334 человека.