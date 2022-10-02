Последнее обновление: 02.10.2022 11:09

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 10 человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 10 человек за уголовное преследование со стороны властей за разжигание иной социальной вражды или розни (ст. 130 УК РБ).

Белорусские правозащитники расценивают лишение свободы Ильи Веремеева, Марии Санкевич, Валентина Музыкина, Станислава Пугачева, Анатолия Михайлова, Павла Мякиша, Сергея Шеметько, Яны Пинчук, Сергея Пасюка, Ильи Трубина политически мотивированным и требуют немедленного освобождения перечисленных, как и всех остальных политзаключенных.

На данный момент число политзаключенных в Беларуси составляет 1334 человека.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование