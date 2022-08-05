Последнее обновление: 05.08.2022 12:43

Литва отреагировала на предложение Лукашенко давать гражданство Беларуси литовцам

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседи по вопросам нацбезопасности Кястутис Будрис считает, что заявления Лукашенко о предоставлении гражданства жителям Балтии являются "ложью и пропагандой".

"Эта пропагандистская новость предназначена, наверное, прежде всего, чтобы показать жителям и гражданам, что Беларусь является открытым, дружественным государством, которое хочет уживаться со всеми, не делая никому ничего плохого, а вокруг такие, которые хотят чего-то плохого для Беларуси. И это совершенная ложь", – сказал Будрис, передает Delfi.

"Это государство, присоединившееся к военной агрессии, участвующее в военной агрессии против Украины, а также против нас, организуя различные атаки людьми, толкая их через границу. Это враждебное государство и все, что оттуда исходит, мы должны так и оценивать – это очередное коварство или пропагандисткая новость", – добавил он.

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