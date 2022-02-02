Сейм Литвы просит ЕС отреагировать на оккупацию Беларуси российскими военными

Сейм Литвы обратился к руководству ЕС с просьбой оценить угрозы безопасности, которые исходят от пребывания на территории Беларуси участвующих в совместных учениях российских военных.

Как сообщил инициатор обращения европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, заявление об этом во вторник подписали 77 из 141 депутата, передает ТАСС.

"Размещение в Беларуси российских подразделений угрожает Украине, Польше, Литве, Латвии и всей Европе", - говорится в послании главам Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и Роберте Метсола.

"Продолжающееся пребывание в Беларуси российский войск по просьбе незаконного режима Лукашенко должно быть оценено как оккупация Беларуси, что особенно важно на фоне продолжающегося диалога ЕС и США с Россией", - сказано в обращении.