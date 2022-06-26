Польша и Литва напрягают Лукашенко

Лукашенко во время встречи с Путиным в субботу пожаловался на «конфронтационную политику» Польши и Литвы.

"Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят наши соседи. Вы, в общем-то, знаете. Это руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию. И вам хватает от них. Особенно в Украине в последнее время наемников больше всего, как мы замечаем, из Польши. Я не понимаю, зачем это им надо - конфронтация. Ясно, что за спиной стоят, подталкивают, но политика отвратительная. Поведение агрессивное", - сказал Лукашенко.

"В последнее время нарастает поток информации по поводу их (Литвы – ред.) замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны. Недопустимы подобные вещи в современных условиях", - продолжил он.