Беларусь обвинила Литву в тайных работах на Игналинской АЭС

МИД Беларуси заявил, что Литва столкнулась с серьезными сложностями по выводу Игналинской АЭС и обращением с ядерным топливом и радиоактивными отходами и теперь тайно строит ядеоные могильники у границ ы с Беларусью.

«…за последнее время на площадке Игналинской АЭС в промышленную эксплуатацию введены три новые установки – промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-1 и комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-2, МИ-3. При этом все эти работы проводятся тайно, с игнорированием требований основополагающих международных документов в этой сфере. Это не шутка», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз.

Он утверждает, что литовская сторона уже более 15 лет просто не допускает на площадку Игналинской АЭС ключевые миссии МАГАТЭ, включая миссию SEED и миссию OSART, не следует рекомендациям европейских регуляторов.

«Мы обеспокоены и тем фактом, что Литва не является участником Протокола к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб… Поэтому все это, строительство ядерных могильников непосредственно у границы Республики Беларусь, долговременное хранение облученного ядерного топлива на площадке без контайнмента не могут не вызывать у нас закономерных опасений», - заявил представитель МИД.

Остается отметить, что тема Игналинской АЭС всплыла в связи с соответствующим вопросом к пресс-службе МИД РБ от одного из российских государственных СМИ.