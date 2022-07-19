В Беларуси ужесточаются правила продажи подержанных автомобилей

Лукашенко указом №246 от 18 июля 2022 года ужесточил отдельные правила продажи подержанных автомобилей.

В частности, исключена возможность совершения сделок купли-продажи транспортных средств посредством оформления счета-справки и проведения расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами по таким договорам в наличной форме. Право выбора формы расчетов по сделкам между физическими лицами при этом сохранено.

«Для защиты граждан от недобросовестных участников сделок при отчуждении автомобилей», - говорится в официальном комментарии к документу.

Вводятся обязанность по заключению договоров об отчуждении транспортных средств только в письменной форме, а также требования об отражении в договоре сведений об отсутствии на момент его заключения ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с транспортным средством.

Договора купли-продажи транспортных средств, заключаемые между физическими лицами, могут проходить государственную регистрацию не только в соответствующих регистрирующих органах (ГАИ и Минсельхозпрод), но и путем нотариального удостоверения.

Данные положения указа вступят в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.