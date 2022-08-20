В Беларуси снизится размер страховых выплат на ремонт авто по «автогражданке»

Белорусские владельцы автомобилей больше не смогут получать полную стоимость ремонта по «автогражданке» из-за нового приказа Белорусского бюро по транспортному страхованию.

Об этом сообщает onliner.by со ссылкой на копию приказа.

«Если клиент согласен был установить б/у, возмещение могло быть полным — то есть возвращали фактическую сумму трат на запчасти. Новый приказ определяет другой порядок», - пишет издание.

«…приказ делает так, что потерпевшие ни при каких обстоятельствах не смогут получить от страховой 100% потраченных на ремонт денег. Согласно документу, даже если ты потратил на б/у запчасти больше, чем насчитала страховая исходя из заниженных цен базы, тебе все равно будут считать цены те, которые выдала база минус износ… Эта база данных на большинство запчастей выдает сильно заниженные цены, отнимает НДС. Часто берут самую минимальную цену», - цитирует издание одного из сабжевых экспертов.

«Есть такой приказ. Он дополняет правила определения размера вреда при ДТП. Теперь будут смотреть, чтобы стоимость этих запасных частей не превышала указанные критерии. Если вы потратили 120 руб., а в базе указано 100, вам выплатят 100 минус „износ“ и НДС. Базы данных не находятся в общем доступе, их предоставляют поставщики ПО. Анализом стоимости запчастей и сбором информации занимаются компании, которые поставляют ПО. Кратко говоря, кажется, что стоимость выплат снизится», - не стали скрывать суть нового приказа в упомянутом бюро.