Суд ЕС раскритиковал Литву из-за закона в ответ на миграционный кризис Лукашенко

Суд Европейского Союза признал несовместимым с европейским правом закон, принятый летом 2021 года в Литве для сдерживания нелегальной миграции, запущенной Лукашенко.

Принятый Литвой в августе 2021 года закон предусматривает автоматическое задержание любого, кто незаконно пересекал границу страны, а также отказывает в праве на получение политического убежища.

Суд ЕС, рассматривая дело одного из таких мигрантов по имени М. А., установил, что отказ Литвы предоставить ему право на убежище является нарушением законодательства Евросоюза, в частности Хартии основополагающих прав.

"Просителям о международной защите можно отказать, только если после индивидуальной оценки каждого конкретного случая возникает такая необходимость и невозможно использовать более мягкие меры", – пояснили в Суде.

Там признали недостаточной аргументацию Литвы, ссылающуюся на угрозу национальной безопасности.

"Угроза национальной безопасности или общественному порядку может быть использована как основание для задержания, только если поведение личности представляет реальную, неотложную и достаточно серьезную угрозу основополагающим общественным интересам или внешней или внутренней безопасности государства-члена", – говорится в решении Суда ЕС.