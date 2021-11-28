Последнее обновление: 28.11.2021 12:00

Госпогранкомитет РБ: Литовские силовики выбросили на границу труп избитого мигранта

Белорусские пограничники обнаружили у границы с Литвой еще один труп мигранта, сообщил Госпогранкомитет РБ, утверждая, что труп на территорию Беларуси перебросили литовские силовики.

Труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет обнаружен на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда.

«Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе», - говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.

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