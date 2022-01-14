Глава погранслужбы Литвы допустил рост мигрантов после остановки транзита "Беларуськалия"

После решения правительства о расторжении договора между "Литовскими железными дорогами" и "Беларуськалием" о транзите через Литву калийных удобрений, могут вырасти потоки нелегальных мигрантов.

С таким предупреждением выступил глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустамас Любаевас, передает Delfi.

"В контексте решения данной проблемы можно ожидать определенной реакции, могут увеличиться попытки вытеснения мигрантов в Литву, поэтому мы охраняем границу в усиленном режиме, нам помогают другие ведомства: военные, полиция", - в пятницу заявил глава СОГГЛ.

В четверг пограничники развернули 18 иностранцев после трехдневного перерыва. Ситуацию с возросшим количеством попыток пересечения границы Любаевас не драматизирует и подчеркивает, что обстановка стабильна.

"С этого года у нас не было таких дней, чтобы было более 10 человек не пропущено в Литву. Возможно, кажется, что увеличение значительное, однако, учитывая то, что это всего 18 человек, не будем драматизировать ситуацию", - отметил глава погранслужбы Литвы.

"Пока ситуация остается стабильной", - добавил он.

По словам Любаеваса, на основании публичных данных, в Беларуси около тысячи мигрантов, которые могут пытаться перейти границы Литвы, Латвии или Польши.

В связи со стабилизацией ситуации с полуночи в приграничном участке отменяется режим чрезвычайного положения. Однако не отменяется объявленная ранее экстремальная ситуация.

Любаевас отметил, что это радикально не меняет характер работы: будет продолжена охрана границы и приграничного участка.