Литва обвинила власти Беларуси в дезинформации о якобы убитых в Литве мигрантах

Служба охраны госграницы при МВД Литвы в понедельник заявила, что белорусские власти распространяют не соответствующую действительности информацию об убитых на литовской территории нелегальных мигрантах.

"В последние дни должностные лица Беларуси распространяют сообщения, которые не имеют ничего общего с действительностью, о жестоком обращении литовских пограничников с мигрантами, об избиениях до смерти и даже о переброске тел через границу на территорию Беларуси", - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Литовская погранслужба категорически отрицает такие факты и называет их абсурдными. "Не исключено, что белорусские структуры могут применить и другие провокации, выходящие за рамки здравого смысла", - предположило ведомство. По его утверждению, это вписывается в тактику Минска переложить вину за миграционный кризис на страны ЕС.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.