Беларусь де-факто объявила дефолт по евробондам – будет обслуживать в белорусских рублях

Правительством совместно с Нацбанком принято соответствующее постановление, согласно которому исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа

«Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций. Это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Минфином в феврале текущего года», - говорится в сообщении пресс-службы правительства РБ.

"Часть своих обязательств мы уже исполняем в белорусских рублях по решению правительства и Нацбанка. Перечисляем деньги на счет, и те наши партнеры, кто хочет, могут обращаться и забирать эти ресурсы. Теперь принято постановление, куда также включен лондонский Ситибанк как наш агент по еврооблигациям", - пояснил принятое постановление глава Минфина РБ Юрий Селиверстов.

По его словам, последняя выплата процентного дохода по еврооблигациям Беларуси пришлась на конец февраля, и Минфин, утверждает чиновник, перечислил в полном объеме сумму в долларах США в пользу платежного агента (британского) Ситибанка.

Селиверстов сказал, что банк должен был зачислить эти деньги в пользу международных клиринговых систем, а те уже по цепочке в пользу держателей. Однако в Минфин начали поступать многочисленные обращения владельцев ценных бумаг о неполучении либо получении в неполном объеме причитающихся выплат.

"Это инвесторы из Беларуси, России и, может быть, кто-то еще, потому что конечный инвестор нам неизвестен: с ними работают соответствующие платежные агенты - банки и депозитарные системы", - уточнил глава Минфина.

"На вопрос, почему до инвесторов не доходят деньги, у нас есть официальный ответ от банка, что все перечислено, обращайтесь в депозитарные системы. А в этих системах сказали, что не будут вести с нами диалог по этой теме, мол, разбирайтесь с платежным агентом. По всей этой ситуации мы видим, что данные системы стремятся не доводить платежи до тех, кто с их точки зрения является санкционным - по сути, это те, кто обслуживался в российских депозитариях, это белорусские банки", - заявил Селиверстов.

Он сказал, что международные клиринговые системы вносят изменения в свои документы и регламенты, освобождая себя от любой ответственности с отсылкой на санкционные ограничения.

"Во-первых, вероятно, что значительная часть денег не дойдет до дружественных инвесторов - по нашим оценкам, порядка 40%. Они просто будут где-то заблокированы. И второй момент - мы платим через Нацбанк, а на него введены ограничения. Так что есть риск, что вообще вся сумма платежа не дойдет. В этих условиях, к сожалению, осуществлять стандартные расчеты по еврооблигациям становится бессмысленно. Для чего это делать, если мы не знаем конечного результата?" – посетовал чиновник.

Новый порядок, утверждает он, предполагает перечисление Минфином причитающихся по еврооблигациям сумм в белорусских рублях на специально открываемые в Беларусбанке счета. Доступ к перечисляемым суммам, их получению обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента - Ситибанка.

Селиверстов допустил, что Запад объявит Беларуси дефолт по еврооблигациям по аналогии с Россией в связи с принятым решением. По его словам, если такие попытки последуют, они только подтвердят намерения Запада по сознательному искусственному обыгрыванию дефолта.

"Все должны понимать, что дефолт - это когда страна говорит, что не будет платить. У нас другая ситуация: мы просто не можем платить так, как прописано во всей документации, причем это исходит не от нас. В данном случае сама инфраструктура, которая создана для администрирования таких платежей и годами успешно работала, дает какой-то сбой. Здесь проблема не в нас, а в самой системе", - заявил глава Минфина РБ.

Впрочем, белорусская ситуация заметно отличается от российской: ЗВР Беларуси не заблокированы, и власти страны имеют все необходимые технические возможности для обслуживания долга в долларах США. Может все-таки проблема не в инфраструктуре, а в текущем состоянии ЗВР и невозможности рефинансирования внешнего долга в тех же долларах?