Беларусь готовится к размещению гособлигаций в российских рублях на Московской бирже

Российский "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) присвоил ISIN (международный идентификационный код) 5 выпускам облигаций Минфина Беларуси (серий 8-12).

В качестве валюты номинала указаны российские рубли. В выпусках 9-12-й серий указана номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

«Это первый шаг на пути к размещению белорусских гособлигаций на "Московской бирже", - пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение НРД.

В мае 2021 года Лукашенко подписал указ №183 "в целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь", согласно которому правительству РБ поручено "в 2021-2023 годах привлечь внешние госзаймы» путем эмиссии гособлигаций на рынке РФ на «сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней».

Как сообщалось, Минфин Беларуси 3 августа 2022 года погасил два выпуска 3-летних облигации по 5 млрд рублей каждый (ставка купона 8,65% годовых), размещенных в июле 2019 года.

В 2019 году правительство Белоруссии утвердило программу размещения гособлигаций на российском рынке, которая предусматривала привлечение 30 млрд российских рублей в течение 2019-2020 годов. Фактически гособлигации на 20 млрд рублей:

В апреле 2020 года Минфин РБ разместил на Московской бирже 5-летние облигации объемом 10 млрд рублей (ставка купона - 8,5% годовых).