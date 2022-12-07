Последнее обновление: 07.12.2022 17:23

Минфин РБ сообщил о выплатах в белорусских рублях «дружественным» держателям еврооблигаций

Минфин Беларуси 6 декабря 2022 года провел выплаты в белорусских рублях в адрес инвесторов в белорусские еврооблигации из самой Беларуси и «дружественных стран».

«Платежи в белорусских рублях произведены на счета подавших заявки держателей из России, Армении и Беларуси», - говорится в сообщении Минфина РБ.

Одновременно ведомство обвинило западных инвесторов и финансовых регуляторов в неконструктивном подходе как из-за нежелания получать выплаты в белорусских рублях, так и раскрытия инвесторов в белорусские евробонды.

«Констатируем ограниченное участие западных держателей в реализации предлагаемых механизмов, прежде всего, по причине действующих западных санкций и их неготовности работать с белорусскими рублями. Кроме того, западные клиринговые системы продолжают игнорировать запросы Министерства финансов о предоставлении реестров держателей еврооблигаций для проведения дополнительной верификации владельцев во избежание случаев мошенничества… Подходы западных инфраструктурных организаций далеки от конструктивных», - сказано в сообщении.

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