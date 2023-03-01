Беларусь «погасила» выпуск евробондов на $800 млн. рублями на спецсчет в Беларусбанке

Белорусские власти не выпустили из страны $800 млн., причитающиеся для погашения выпуска еврооблигаций Belarus-2023, перечислив эквивалентную сумму в белорусских рублях на спецсчет в Беларусбанке.

Кроме того, остались в стране еще $46 млн. купонного дохода по евробондам Belarus-2023 и Belarus-2030, которые власти предусмотрительно, прикрываясь санкциями, отправили на тот же спецсчет, в белорусских рублях.

"28 февраля произведено погашение еврооблигаций Республики Беларусь Belarus-2023 в размере $800 млн. в эквиваленте, а также осуществлена выплата процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2023 в размере $27,5 млн. в эквиваленте и Belarus-2030 в размере $18,6 млн. в эквиваленте", - сообщил Минфин Беларуси.

Доступ к спецсчету открыт для платежного агента Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны еще летом 2022 года отказался быть платежным агентом, обслуживающим белорусские евробонды.

Можно ожидать, что Нацбанк Беларуси по итогам февраля отчитается о небывалом росте золотовалютных резервов.