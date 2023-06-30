Беларусь «выплатила» процентный доход по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях

Минфин Беларуси сообщил о якобы исполнении очередного обязательств по обслуживанию внешнего госдолга страны – выплате процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях на спецсчета в государственном Беларусбанке.

«29 июня 2023 г. состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере $22,9 млн. в эквиваленте», - говорится в сообщении ведомства.

«Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», - сказано в сообщении.

Международные рейтинговые агентства и финансовые институты расценивают подобное исполнение обязательств в нацвалюте как дефолт.