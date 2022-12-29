Последнее обновление: 29.12.2022 18:27

Беларусь продолжает выплачивать купонный доход по евробондам в белорусских рублях

Белорусские власти продолжают выплату купонного дохода в белорусских рублях по номинированным в иностранной валюте евробондах.

«29 декабря 2022 г. произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в сумме 22,9 млн. долларов США в эквиваленте», - сообщил Минфин РБ.

«Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», - отмечается в сообщении.

Доступ к этим средствам в белорусских рублях открыт как для платежного агента «Citibank N.A. London Branch», отказавшегося обслуживать белорусские евробонды, так и для всех владельцев бумаг указанного выпуска при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.

Международные рейтинговые агентства понизили рейтинг белорусских евробондов до уровня «дефолт».

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