Последнее обновление: 29.08.2023 13:13

Минфин Беларуси вновь «выплатил» купоны по долларовым евробондам рублями

Минфин Беларуси 28 августа 2023 года продолжил практику обслуживания внешнего долга Беларуси в белорусских рублях.

В очередной раз купонный доход по выпускам долларовых еврооблигаций Belarus-2030 был перечислен в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

«28 августа 2023 г. состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2030 в размере 18,6 млн долларов США в эквиваленте», - говорится в сообщении Минфина.

В нем отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Международные рейтинговые агентства расценивают подобное обслуживание внешнего госдолга в нацвалюте как дефолт.

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