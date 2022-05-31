В мире число заражений коронавирусом превысило 532,21 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 532210045 (+531517 сутки) по данным Worldometer на 9:31 31 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6312017 (+1102) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22728637 (-133386) человек, из них 37403 (-249) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 503169391 (+633801) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 85730597 (+6865) случаями заражения, Индия – 43158582 (+2833), Бразилия – 30977661 (+24082), Франция – 29484111 (+4673) и Германия – 26310294 (+23406). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 100710, Тайвань – 60026, Австралия – 27211, Бразилия – 24082, Германия – 23406. Беларусь (-) – на 137 (-31) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1031286, Бразилия – 666568, Индия – 524630, Россия – 379029 и Мексика – 324879. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 109, Германия – 87, Франция – 85, Россия – 74, Бразилия – 72. Беларусь – на 93 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.