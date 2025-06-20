Кипр лидирует в ЕС по качеству воды в местах для купания

Кипр занял первое место среди 29 стран в ежегодном исследовании Европейского агентства по окружающей среде (EEA) по качеству воды в зонах для купания. Об этом говорится в публикации Spiegel.

По итогам анализа более 22 тысяч зон для купания, именно на Кипре обнаружили наибольшую долю водоемов с отличным качеством воды.

Исследование охватывает все 27 стран ЕС, а также Албанию и Швейцарию. Эксперты проверяли уровень бактериального загрязнения, в частности, наличие фекальных бактерий, которые могут представлять опасность для здоровья, вызывая сильное расстройство желудка и рвоту.

Согласно результатам, около 85% всех исследованных водоемов в Европе получили оценку "отлично". 96% – соответствовали минимальным стандартам ЕС. Качество морских вод оказалось в целом выше, чем в реках и озерах.

Кроме Кипра, высокие показатели также зафиксированы в Болгарии, Греции, Австрии, Хорватии, Дании и Мальте.

Германия – с долей 90,5% водоемов с отличным качеством среди почти 2300 мест для купания – оказалась на 8-м месте, обойдя Испанию и Италию.

В рейтинге худшие позиции заняли Албания, Польша, Эстония и Венгрия, которые, как и в прошлом году, остаются аутсайдерами.

По данным EEA, благодаря европейскому экологическому законодательству ситуация с качеством воды существенно улучшилась за последние десятилетия. Сегодня купаться можно даже во многих городских водоемах, которые ранее считались сильно загрязненными.

Кипр и в прошлые годы лидировал в аналогичных исследованиях.