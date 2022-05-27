В мире число заражений коронавирусом превысило 530,31 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 530313294 (+722764 сутки) по данным Worldometer на 5:07 27 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6307781 (+1545) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23213467 (-61118) человек, из них 37700 (-285) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 500792046 (+782337) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 85570755 (+87420) случаями заражения, Индия – 43146033 (+1213), Бразилия – 30880512 (+33910), Франция – 29434605 (+21234) и Германия – 26239641 (+34639). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 105500, США – 87240, Тайвань – 81907, Австралия – 46021, Япония – 34869. Беларусь (-) – на 125 (+14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1030775, Бразилия – 666248, Индия – 524525, Россия – 378700 и Мексика – 324768. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 217, Бразилия – 136, Канада – 131, Финляндия – 116, Тайвань – 104. Беларусь – на 91 (+10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.