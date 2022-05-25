В мире число заражений коронавирусом превысило 529,07 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 529070560 (+774777 сутки) по данным Worldometer на 8:14 25 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6303878 (+2037) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23129330 (-89808) человек, из них 38003 (-10) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 499637352 (+862548) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 85241016 (+75633) случаями заражения, Индия – 43142192 (+2124), Бразилия – 30836815 (+32820), Франция – 29391365 (+32029 и Германия – 26157826 (+54198). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 134520, Тайвань – 82435, США – 75633, Германия – 54198, Австралия – 42759. Беларусь (-) – на 139 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1029524, Бразилия – 665955, Индия – 524507, Россия – 378516 и Мексика – 324768. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 324, Бразилия – 228, Германия – 141, Великобритания – 136, Италия – 95. Беларусь – на 101 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.