В мире число заражений коронавирусом превысило 528,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 528295783 (+579905 сутки) по данным Worldometer на 8:27 24 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6301841 (+1449) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23219138 (-217567) человек, из них 38013 (-52) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 498774804 (+796023) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 85113962 (+53287) случаями заражения, Индия – 43140068 (+1675), Бразилия – 30803995 (+12775), Франция – 29359336 (+4386) и Германия – 26103628 (+18011). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 167650, Тайвань – 66283, США – 53287, Австралия – 34036, Япония – 31262. Беларусь (-) – на 135 (-25) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1029121, Бразилия – 665727, Индия – 524490, Россия – 378426 и Мексика – 324765. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Австрия – 252, США – 106, Франция – 82, Италия – 80, Россия – 76. Беларусь – на 94 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.