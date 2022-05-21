В мире число заражений коронавирусом превысило 526,81 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 526807300 (+902737 сутки) по данным Worldometer на 9:44 21 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6298964 (+1846) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 227 странах. На данный момент лечение проходит 23888288 (-4772) человек, из них 38240 (-171) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 496620048 (+905663) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 84935262 (+98665) случаями заражения, Индия – 43134332 (+2510), Бразилия – 30762413 (+10187), Франция – 29315478 (+24332) и Германия – 26053934 (+40651). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 263380, США – 98665, Тайвань – 85728, Австралия – 49921, Германия – 40651. Беларусь (-) – на 125 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1028741, Бразилия – 665595, Индия – 524348, Россия – 378168 и Мексика – 324617. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 244, Германия – 145, Бразилия – 104, Испания – 101, Россия – 96. Беларусь – на 89 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.