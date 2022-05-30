В мире число заражений коронавирусом превысило 531,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 531678528 (+210991 сутки) по данным Worldometer на 6:03 30 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6310915 (+385) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22862023 (-188473) человека, из них 37652 (+41) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 502505590 (+399079) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 85716214 (+4772) случаями заражения, Индия – 43155749 (+2706), Бразилия – 30953579 (+8195), Франция – 29479438 (+16440) и Германия – 26286888 (+6667). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 89500, Тайвань – 76605, Австралия – 26787, Япония – 24919, Франция – 16440. Беларусь (-) – на 106 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1031273, Бразилия – 666496, Индия – 524611, Россия – 378955 и Мексика – 324768. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 145, Россия – 85, Бразилия – 61, Япония – 39, Австралия – 30. Беларусь – на 87 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.