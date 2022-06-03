В мире число заражений коронавирусом превысило 534,15 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 534159243 (+580659 сутки) по данным Worldometer на 8:49 3 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6317495 (+1709) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22758862 (+40410) человека, из них 36679 (-4) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 505082886 (+538540) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 86271283 (+82896) случаями заражения, Индия – 43169599 (+3861), Бразилия – 31101290 (+41273), Франция – 29570762 (+25365) и Германия – 26469531 (+47396). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 96610, США – 82896, Тайвань – 76986, Германия – 47396, Бразилия – 41273. Беларусь (-) – на 129 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1032862, Бразилия – 666978, Индия – 524651, Россия – 379285 и Мексика – 324951. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 216, Тайвань – 144, Бразилия – 130, Германия – 126, Канада – 122. Беларусь – на 91 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.