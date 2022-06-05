В мире число заражений коронавирусом превысило 535,23 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 535233321 (+454884 сутки) по данным Worldometer на 10:06 5 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6320070 (+1013) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22771200 (-60025) человек, из них 36689 (+5) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 506142051 (+513896) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 86503057 (+46180) случаями заражения, Индия – 43178080 (+6208), Бразилия – 31153069 (+15590), Франция – 29621064 (+25172) и Германия – 26539842 (+29014). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 79110, Тайвань – 68118, США – 46180, Германия – 29014, Австралия – 27234. Беларусь (-) – на 107 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1033571, Бразилия – 667044, Индия – 524692, Россия – 379445 и Мексика – 324966. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 152, США – 96, Россия – 82, Австралия – 60, Италия – 47. Беларусь – на 83 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.