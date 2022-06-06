В мире число заражений коронавирусом превысило 535,51 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 535506506 (+273185 сутки) по данным Worldometer на 9:26 6 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6320612 (+542) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22654120 (-117080) человек, из них 36642 (-47) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 506531774 (+389723) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 86522561 (+19504) случаями заражения, Индия – 43181335 (+3255), Бразилия – 31153765 (+696), Франция – 29641606 (+20542) и Германия – 26540852 (+1010). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 73790, Тайвань – 62097, Австралия – 21907, Франция – 20542, США – 19504. Беларусь (-) – на 111 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1033591, Бразилия – 667056, Индия – 524701, Россия – 379520 и Мексика – 325000. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 124, Россия – 75, Австралия – 30, Таиланд – 28, Италия – 27. Беларусь – на 87 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.