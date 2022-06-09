В мире число заражений коронавирусом превысило 538,14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 538142018 (+1544574 сутки) по данным Worldometer на 8:32 9 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6326583 (+3155) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 20381830 (-2172587) человек, из них 36673 (+105) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 511433605 (+3714006) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 86988671 (+96848) случаями заражения, Индия – 43197522 (+7240), Бразилия – 31315777 (+49614), Франция – 29713219 (+53802) и Германия – 26652380 (+42047). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 96848, Тайвань – 80223, Северная Корея – 54620, Франция – 53802, Бразилия – 49614. Беларусь (-) – на 131 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1035031, Бразилия – 667701, Индия – 524723, Россия – 379736 и Мексика – 325042. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 301, США – 283, Тайвань – 159, Германия – 155, Великобритания – 85. Беларусь – на 92 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.