Мировые экспортеры стали чаще отказываться от расчетов в долларах

Мировые экспортеры все чаще отказываются от доллара США в расчетах и просят платить им в местных или альтернативных валютах - евро, юанях, мексиканских песо или канадских долларах из-за роста валютных рисков и нежелания зависеть от нестабильности курса доллара. Об этом пиешт Bloomberg со ссылкой на банкиров.

Про эту тенденцию сообщает американский банк US Bancorp. Его представительница Пола Коминґс отмечает, что все больше иностранных поставщиков теряют интерес к доллару и прямо говорят: "рассчитывайтесь в нашей валюте".

Колебания курса доллара стало главной причиной. Хотя на фоне конфликта на Ближнем Востоке доллар краткосрочно укрепился, в целом за 2025 год он потерял около 8% стоимости относительно корзины основных валют, по данным Bloomberg.

Некоторые компании уже перестраивают платежные механизмы. Например, американская компания со Среднего Запада теперь обменивает доллары на евро перед оплатой древесины из Европы - ее поставщик предоставляет 2% скидку за расчет в евро. А импортер товаров из Китая договорился с поставщиками об оплате в юанях. Еще одна компания из США, которая покупает оборудование в Италии, получила более выгодные условия, согласившись платить в евро.

Аналитики считают, что эта тенденция может только усиливаться, особенно если будут появляться новые региональные торговые блоки в Азии или Латинской Америке, где компании будут отдавать предпочтение собственным или региональным валютам.

Несмотря на то, что доллар остается доминантной валютой в мировой торговле, например в странах Америки с 1999 по 2019 год он использовался почти во всех экспортных контрактах, его роль постепенно подвергается пересмотру.