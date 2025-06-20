Польша вывозит российский танкер "Хатанга" в Данию, где его "разрежут на куски"

Из Польши в Данию вывозят российский танкер "Хатанга", который несколько лет простоял в порту Гдыня. Его "порежут на куски", сообщает RMF.24

Российский танкер восемь лет "угрожал безопасности судоходства" в Польше. Его транспортируют в Данию, где, как выразился заместитель министра инфраструктуры, его "разрежут на куски". В Морском управлении в Гдыне сообщили, что судно уже имеет формальный статус отходов.

Из-за того, что судно не было пригодно для самостоятельного плавания, с марта 2025 года на борту проводились технические работы. Тогда же, как отмечается, судно дважды отрывалось от швартовов, подвергая опасности другие суда.

Морское управление в Гдыне заявило, что вывод судна "Хатанга" из порта Гдыня соответствует контексту завершающегося в июне председательства Польши в Совете Европейского Союза, девиз которого – "Безопасность, Европа!".