Цены на уран выросли до максимальных значений с конца 2024 года

Цены на уран в понедельник подскочили на 10%, до $76 за фунт, после сообщения Sprott Physical Uranium Trust (крупнейший в мире урановый фонд) о покупке для нового фонда физического урана на сумму около $200 млн. об этом сообщил Trading Economics.

Последний раз уран торговался в районе $76 в ноябре-декабре 2024 г. С середины декабря прошлого года началось снижение цен до ниже $65 за фунт уже в феврале.

Восстановление цен на уран началось в апреле-мае 2025 г. после того, как правительство США дало понять, что поддержит внутренние мощности по обогащению урана, сократит регулирование отрасли, ускорит выдачу лицензий на реакторы, а также сохранит торговые ограничения для основных экспортеров ядерного топлива. Спрос также поддержали энергоемкие центры обработки данных, сообщает Trading Economics.

Ранее Yellow Cake (британский инвестфонд, специализирующийся на инвестициях в уран) прогнозировал на 2025 г. рост объемов срочных контрактов на рынке урана, особенно среди атомных компаний в США, Азии, Тихоокеанском регионе, а также увеличение объемов торгов ураном в 2025 г., что может привести к волатильности цен.