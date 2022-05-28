Последнее обновление: 28.05.2022 11:35

Беларусь закрыла приграничную зону в трех районах Гомельской области

Белорусские власти временно, с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года, ограничивают въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Также, в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Решение принято «в целях обеспечения пограничной безопасности», - сообщает Госпогранкомитет РБ.

«Вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране Государственной границы на указанной территории», - сказано в сообщении.

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