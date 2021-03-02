Последнее обновление: 02.03.2021 20:50

В Беларуси с запретом на выезд физлицам облегчили пересечение границы

В Беларуси подписан указ №77 от 2 марта 2021 года, который направлен на создание более комфортных условий перемещения граждан через границу.

«В соответствии с указом физическим лицам предоставлена возможность уплачивать таможенные платежи непосредственно должностному лицу таможенных органов наличными денежными средствами в тех пунктах пропуска, где отсутствуют кассы таможни и банковские терминалы», - говорится в официальном комментарии к документу.

«Необходимость такой уплаты таможенных платежей может возникать при следовании граждан через границу железнодорожным транспортом (в пунктах пропуска "Бигосово-2", "Гудогай", "Тереховка", "Горынь", "Хотислав") и в некоторых областных аэропортах», - отмечается в комментарии.

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