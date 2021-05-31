Последнее обновление: 31.05.2021 17:26

Госпогранкомитет РБ: Вид на жительство – не основание для выезда из Беларуси

Госпогранкомитет Беларуси напомнил жителям синеокой о том, что с 21 декабря 2020 года для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд временно ограничен за редкими исключениями.

«Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ в иностранном государстве», - говорится в сообщении Погранкомитета РБ.

«Это означает, что ВРЕМЕННЫЙ вид на жительство в иностранном государстве, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для выезда за границу», - подчеркивается в сообщении.

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