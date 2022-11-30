Последнее обновление: 30.11.2022 20:54

Госпогранкомитет РБ продлил ограничения на посещение погранполосы в Гомельской области

Госпогранкомитет РБ продлил до 1 марта 2023 года ограничения въезда (входа), временного пребывания граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

В указанный период времени приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории указанных районов.

«Ограничения не распространяются на собственников земельных участков, лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование