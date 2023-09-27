Очередь на въезд в Литву — 560 грузовых и легковых авто

Скопление большегрузов фиксируется на всех маршрутах в Евросоюз, сообщает Госпогранкомитет РБ.

Наибольшее скопление — 150 фур — перед Мядининкаем (Каменный Лог). Его контрольные службы за сутки пропустили на свою территорию всего 16% грузовиков от нормы.

Легковой транспорт ожидает въезда в ЕС перед всеми литовскими пунктами пропуска — 185 авто. Однако самый загруженный маршрут в страны ЕС пролегает через польский погранпереход Тересполь (Брест) — 75 единиц транспорта. Контрольные службы Тересполя за сутки оформили 37% автомобилей.