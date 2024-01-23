Для Лукашенко ситуация на западной границе страны хуже, чем на южной

Ситуация на западной границе Беларуси кажется Лукашенко более худшей, чем на границе с Украиной, из-за милитаристической обстановки в соседних странах и не только. Об этом он заявил, подписывая сегодня решение на охрану госграницы на 2024 год.

"Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", - пояснил Лукашенко.

Он заверил, что в Беларуси знают и "бойцов этих отрядов", которые готовы уже воевать против собственной страны.

"Поэтому, как я всегда военным говорю и особенно министру обороны, мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому - бдительность и еще раз бдительность", - потребовал Лукашенко.

Отдельно он прошелся по возведенному Польшей забору на границе.

"Меня информируют мои источники, в том числе и пограничники, военные о том, что этот забор против мигрантов практически не работает. Мигранты его преодолевают без проблем", - заметил Лукашенко.

"Совершенно верно. Сами поляки оценивают эффективность своего забора всего лишь в 60%. Не более того", - отрапортовал глава Госпогранкомитета Константин Молостов.