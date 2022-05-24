Редакция газеты «Белорусы и рынок» опечатана

Директор газеты «Белорусы и рынок» Константин Золотых в настоящий момент находится в СИЗО Жодино, и, хотя с момента его задержания прошло уже шесть дней, он до сих пор не встретился с адвокатом.

Об этом сообщает редакция газеты в своем телеграм-канале.

«По-прежнему неизвестно, в чём конкретно обвиняют Золотых. Поводом для задержания стало уголовное дело по статье 130 УК Беларуси — за разжигание розни», - сказанов сообщении.

Также сообщается, что дома у Константина Золотых и в офисе газеты прошли обыски. «Сейчас редакция опечатана», - сообщает «Белорусы и рынок».