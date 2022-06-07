Последнее обновление: 07.06.2022 13:45

Власти Беларуси намерены признать tut.by экстремистской организацией

Белорусские власти признают «Тут бай Медиа» экстремистской организацией, запретят ее деятельность и ликвидируют, заявил один из основателей компании Кирилл Волошин.

«8 июня в Экономическом суде Минска пройдет предварительное слушание, а само легко предсказуемое решение в закрытом режиме будет вынесено позже на основном заседании с, вероятно, такой логикой: реализация конституционного права на свободу слова – посягательство на конституционный строй; распространение правды и независимая редполитика – подрыв суверенитета; полсотни полезных сервисов, которыми миллионы белорусов пользовались два десятка лет – угроза территориальной целостности страны; фандрайзинги для больных детей, которым не способно помочь государство – посягательство на независимость РБ», - сообщил Волошин в Facebook.

«Итд. Всё в интересах граждан. Некоторых», - заключил он.

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