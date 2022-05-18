Последнее обновление: 18.05.2022 17:59

КГБ задержал руководителей газеты «Белорусы и рынок» (Обновлено)

КГБ Беларуси задержал директора газеты «Белорусы и рынок» Константина Золотых и бухгалтера Юлию Кохно.

Как сообщает издание в своем телеграм-канале со ссылкой на супругу Константина Золотых, ему инкриминируют ст. 130 УК Беларуси («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»). Конфискованы ноутбук и средства связи.

Также нет связи с главным редактором Андреем Александровичем.

Позже, издание сообщило, что главный редактор газеты Андрей Александрович вышел из КГБ после допроса. Он находится под подпиской о неразглашении. Процессуальный статус Андрея — свидетель по делу о разжигании национальной розни, начатому против Константина Золотых.

На свободе отпущена бухгалтер Юлия Кохно.

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