Замгендиректор «БелТА» осужден на 5 лет колонии за «сливы» телеграм-каналу «Ник и Майк»

Замгендиректора «БелТА» по идеологии Сергей Адерихо приговорен к пяти годам колонии и штрафу в 500 базовых величин за «сливы» служебной информации телеграм-каналу «Ник и Майк», признанному эстремистским формированием.

Действия Адерихо расценили как превышение служебных полномочий (ч. 2 ст. 426 Уголовного кодекса), говорится в приговоре суда Советсткого района города Минска. Решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Адерихо уже обжаловал приговор, и суд 15 марта оставил его без изменений.

В подчинении заместителя генерального директора Сергея Адерихо находился 21 сотрудник «БелТА». Еще в январе 2020 года он был среди других сотрудников госСМИ, получивших от Александра Лукашенко благодарность «За высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики». Ранее Адерихо работал в администрации Лукашенко, сообщает reform.by

Власти не сообщали, когда именно был задержан замдиректора агентства. 8 сентября 2021 года представители силовых структур составили рапорт о том, что «в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что действующий сотрудник «БелТА» Адерихо, возможно, предоставляет телегам-каналу «Ник и Майк» закрытую информацию о рабочем графике Александра Лукашенко». Вскоре Адерихо был задержан, до суда он находился под стражей. Делом заместителя гендиректора «БелТА» занимались сотрудники КГБ.

По версии обвинения, Адерихо «вступил в преступный сговор с иным лицом, находящимся за пределами Республики Беларусь», являющимся одним из руководителей НАУ, а также создателем телеграм-канала «Ник и Майк». Замдиректора выразил готовность передавать этому лицу служебную информацию в обмен на то, что после смены власти в Беларуси оно «обеспечит его пребывание на руководящей должности и гарантирует неприкосновенность приобретенного им имущества».

Следователи подсчитали, что на основе информации, переданной Адерихо, в телеграм-канале было размещено не менее 58 публикаций, которые содержали сведения о мероприятиях с участием Александра Лукашенко, а также высших должностных лиц страны. Сообщается, что чиновник, передавая информацию, понимал, что предоставляемые им сведения публикуются в открытом доступе. Известно также, что передача информации привела к отдельным изменениям в рабочем графике Лукашенко.

Согласно версии обвинения, действия Адерихо повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, который выразился в дискредитации занимаемой им должности, подрыве авторитета и деловой репутации «БелТА», дискредитации государственных органов и должностных лиц, представляющих «БелТА» информацию, а также в создании в обществе мнения о продажности, недовольстве государственных должностных лиц и государственных служащих проводимым политическим курсом РБ, вынужденном изменении рабочих графиков президента, нарушении конфиденциальности информации.

Сергей Адерихо свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Генеральный директор «БелТА» Ирина Акулович на суде подтвердила, что у сотрудников агентства была информация о графиках Лукашенко и других чиновников. Она добавила, что Адерихо в ее отсутствие посещал администрацию Лукашенко, где проходили планерки, в том числе озвучивался график на ближайшую неделю. Кроме того, по словам Акулович, в публикациях канала «Ник и Майк» содержались и данные, обсуждаемые на планерках «БелТА».

В уголовном деле содержатся две явки с повинной Адерихо, в которых он сознается в содеянном и рассказывает обо всех обстоятельствах произошедшего. Суд, однако, не признал их написание смягчающими обстоятельствами в связи с тем, что на момент задержания Адерихо и написания им явки с повинной̆ органы предварительного расследования уже получили данные, достаточные для возбуждения уголовного дела.

Правозащитникам известно, что приговор Адерихо был обжалован в Минском городском суде, судья оставил решение без изменений. Две квартиры Адерихо и автомобиль Reno Megane Scenic были арестованы. Сейчас арест с недвижимости снят, а автомобиль оставлен под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа.